В Катангском районе 50 человек вручную тушат лесной пожар на 1890 гектарах

— Пожар действует на севере региона в зоне контроля — это глухая, труднодоступная местность, куда невозможно доставить наземную технику. Поэтому тушение и опашку ведут вручную 50 сотрудников лесопожарных формирований. Огонь вспыхнул заново на месте, где с ним уже справлялись ранее, — всему виной сухая и жаркая погода, — прокомментировали в региональном правительстве.