В Катангском районе 50 человек вручную тушат лесной пожар на 1890 гектарах

В Иркутской области продолжают бороться с лесным пожаром в Катангском районе. Огонь охватил уже 1890 гектаров.
— Пожар действует на севере региона в зоне контроля — это глухая, труднодоступная местность, куда невозможно доставить наземную технику. Поэтому тушение и опашку ведут вручную 50 сотрудников лесопожарных формирований. Огонь вспыхнул заново на месте, где с ним уже справлялись ранее, — всему виной сухая и жаркая погода, — прокомментировали в региональном правительстве.
Для наблюдения за обстановкой 23 июля в воздух поднимали 13 самолетов, общий налет составил почти 62 часа. 24 июля наземное патрулирование ведут 98 групп общей численностью 218 человек, а с воздуха за лесами следят три Ан-2 и четыре легкомоторных самолета.