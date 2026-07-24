Школьник накрыл собой брата при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

11-летний мальчик в Белгородской области накрыл своим телом трехлетнего брата при детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 июля, рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.
Он навестил детей, которые пострадали от недавних атак украинской армии. Так, 17-летний Арсений получил серьезную акубаротравму и множественные осколочные ранения при ударе ВСУ по автобусу в Шебекино. Несмотря на это, он помог остальным выбраться из транспорта.
— Второй ребенок — Клим, ему всего 11 лет. Во время одной из вражеских атак он накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ, — написал врио главы области в МАКС.
Помимо Арсения и Клима, среди пострадавших детей — четыре девочки 9, 13, 16 и 16 лет, а также мальчик 16 лет. Все они проходят лечение в Детской областной клинической больнице.
В этот же день в результате атаки украинских беспилотников на склады интернет-магазина Wildberries в Ленинградской области три человека получили ранения. Кроме того, произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино.