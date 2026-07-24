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В пермском аэропорту «Большое Савино» ввели временные ограничения

24 июля в регионе объявили «Ракетную опасность».

Ограничение на вылет и прилёт временно ввели в пермском аэропорту «Большое Савино», сообщает телеграм-канал «Говорит Росавиация».

Утром 24 июля в Пермском крае ввели режим «Ракетная опасность». Над городом также действует режим «Ковёр» радиусом 100 км. Аэропорт «Большое Савино» временно не принимает и не выпускает воздушные суда.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, из-за ограничений задерживается вылет рейсов в Санкт-Петербург, Калининград, Нижневартовск и Москву. А также прилёт самолётов из Санкт-Петербурга, Калининграда и Москвы.

Напомним, минтербез Прикамья просил жителей региона не снимать и не выкладывать в социалаьные сети кадры с БПЛА. По словам главы ведомства Альберта Марданова, такие публикации становятся ориентиром для врага.

Ранее режим «Ракетная опасность» объявляли в Пермском крае 23 июня. Жителей просили спуститься в заглублённые помещения или остаться в комнате без окон. Особый режим также действовал на территориях соседних регионов.

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