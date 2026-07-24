В пермском аэропорту «Большое Савино» ввели временные ограничения

Ограничение на вылет и прилёт временно ввели в пермском аэропорту «Большое Савино», сообщает телеграм-канал «Говорит Росавиация».
Утром 24 июля в Пермском крае ввели режим «Ракетная опасность». Над городом также действует режим «Ковёр» радиусом 100 км. Аэропорт «Большое Савино» временно не принимает и не выпускает воздушные суда.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, из-за ограничений задерживается вылет рейсов в Санкт-Петербург, Калининград, Нижневартовск и Москву. А также прилёт самолётов из Санкт-Петербурга, Калининграда и Москвы.
Напомним, минтербез Прикамья просил жителей региона не снимать и не выкладывать в социалаьные сети кадры с БПЛА. По словам главы ведомства Альберта Марданова, такие публикации становятся ориентиром для врага.
Ранее режим «Ракетная опасность» объявляли в Пермском крае 23 июня. Жителей просили спуститься в заглублённые помещения или остаться в комнате без окон. Особый режим также действовал на территориях соседних регионов.