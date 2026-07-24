Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти в результате атаки БПЛА обрушились конструкции склада птицефабрики

По данным губернатора Александра Дрозденко, в Ленинградской области после попадания беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная». Информации о пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«Также в результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики “Северная” в посёлке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее в Санкт-Петербурге приостановили деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи. Позднее губернатор Александр Беглов заявил, что украинские беспилотники поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. По его словам, оперативный штаб координирует деятельность городских служб, идёт ликвидация последствий. В деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области после удара беспилотника Вооружённых сил Украины загорелись склады. В результате атаки пострадали три человека, их состояние оценивается как средней тяжести.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше