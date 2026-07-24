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В Пулково задержали около 50 рейсов более чем на два часа

Ограничения в работе аэропорта Пулково сняты, воздушная гавань вернулась к обслуживанию рейсов в 06:16 мск. Однако утром сохраняются последствия сбоев в расписании: по состоянию на 6:00 мск около 50 рейсов задерживались более чем на два часа, сообщает пресс-служба авиагавани.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Пулково приступил к обслуживанию рейсов. На 6:00 по мск задержано более двух часов — порядка 50 рейсов. 14 ожидаются с запасных аэродромов. Команды аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для восстановления расписания», — говорится в сообщении. Росавиация отменила план «Ковёр» в авиагавани в 05:51 мск.

Ранее расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 59 украинских беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области за ночь. Угроза атаки дронов была отменена. В Санкт-Петербурге беспилотники поразили гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе. Идёт ликвидация последствий под контролем регионального оперативного штаба.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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