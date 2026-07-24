Квадроцикл сбил семилетнюю девочку на глазах у родителей на пляже в Приморье

Ранее шесть человек погибли при аварии в Зеленодольске. Согласно заявлению МВД Татарстана, в салоне находились семь подростков в возрасте 16, 17 и 18 лет. Шесть человек погибли на месте, один несовершеннолетний был госпитализирован в Зеленодольскую центральную районную больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело.