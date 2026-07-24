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Квадроцикл сбил семилетнюю девочку на глазах у родителей на пляже в Приморье

Семилетняя девочка находится в крайне тяжёлом состоянии после наезда квадроцикла на пляже под Находкой. Врачи поместили ребёнка в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщила Находкинская городская больница.

«Накануне вечером семилетнюю девочку на пляже сбил квадроцикл», — говорится в сообщении медучреждения.

Ребёнок отдыхал вместе с родителями в одном из туристических комплексов. Семья приехала к морю из Хабаровского края. В результате ДТП девочка получила открытый перелом черепа и ушиб головного мозга. Медики также диагностировали ушиб обоих лёгких и перелом ребра. Врачи продолжают бороться за жизнь ребёнка. Специалисты больницы призвали водителей соблюдать правила движения и проявлять осторожность.

Ранее шесть человек погибли при аварии в Зеленодольске. Согласно заявлению МВД Татарстана, в салоне находились семь подростков в возрасте 16, 17 и 18 лет. Шесть человек погибли на месте, один несовершеннолетний был госпитализирован в Зеленодольскую центральную районную больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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