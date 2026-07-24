Во Владивостоке более 70 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

Во Владивостоке днем 24 июля без холодной воды остались более 70 тысяч жителей Первомайского района. Причина — остановка водопроводной насосной станции. Авария произошла в разгар рабочего дня, и люди остались без ресурса на неопределенное время. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".