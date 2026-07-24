В Забайкалье поймали банду, которая грабила и вымогала по всему Дальнему Востоку

— На счету группировки кражи, грабежи, вымогательства и мошенничества. Один из эпизодов — хищение строительной техники стоимостью 6,5 миллиона рублей. Когда силовики вышли на след, один из участников попытался скрыться в Иркутске, но его задержали сотрудники ФСБ. Остальных взяли по местам проживания в Чите, — пишут журналисты.