В Пермском крае объявили угрозу ракетной атаки, введен режим «Ковер»

В пятницу утром в Пермском крае ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщается в MAX-канале регионального главка МЧС России.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности», — отметили в спасательном ведомстве в 6.41 по московскому времени.
Спустя 18 минут в МЧС проинформировали о введении в Перми режима «Ковер». Радиус действия — 100 километров.
В Росавиации, в свою очередь, сообщили о приостановке обслуживания рейсов в аэропорту Перми.
Напомним, в течение сегодняшней ночи и утра ракетная опасность объявлялась во многих регионах Центральной России. В некоторых даже дважды.
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