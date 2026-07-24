Дроны ВСУ вновь атаковали слады Wildberries: трое пострадавших

Напомним, что ранее были атакованы склады Wildberries в Краснодаре, подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. Есть погибшие и раненные. Предприниматели, чьи товары уничтожены в результате атак, терпят серьезные убытки. Есть в их числе и волгоградские компании.