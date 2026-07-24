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Ракетную опасность объявили на территории Пермского края

Режим ракетной опасности ввели на территории Пермского края. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в канале Главного управления МЧС России по региону в мессенджере МАКС.

Режим ракетной опасности ввели на территории Пермского края. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в канале Главного управления МЧС России по региону в мессенджере МАКС.

— В Пермском крае введен режим «Ракетная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб — 112, — говорится в сообщении ведомства.

17 июля в Московской области также была объявлена угроза ракетной опасности, жителей призывали проследовать в безопасные места. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовали укрыться в зданиях, подземных переходах и паркингах.

Кроме того, 15 июля Росавиация на фоне атак ВСУ сообщала об ограничениях в семи российских авиагаванях. Среди них были аэропорты Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова (Победилово), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар.

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