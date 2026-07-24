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Пожар произошел в детском лагере в Полоцком районе

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Спасатели ликвидировали возгорание на территории детского лагеря в Полоцком районе, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о задымлении в бане, которая расположена на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря в деревне Азино, поступило в четверг 23 июля вечером.

Когда подразделения МЧС прибыли на место вызова, они обнаружили, что из-под кровли кирпичного, одноэтажного строения шел дым. На момент возникновения возгорания внутри бани никого не было.

«Пострадавших нет. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что на месте пожара работало пять единиц техники МЧС.

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