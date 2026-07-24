Пожар произошел в детском лагере в Полоцком районе

Сообщение о задымлении в бане, которая расположена на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря в деревне Азино, поступило в четверг 23 июля вечером.
Когда подразделения МЧС прибыли на место вызова, они обнаружили, что из-под кровли кирпичного, одноэтажного строения шел дым. На момент возникновения возгорания внутри бани никого не было.
«Пострадавших нет. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства также уточнили, что на месте пожара работало пять единиц техники МЧС.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше