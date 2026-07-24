Бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов из СИЗО ушел на СВО

Заместитель главы Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов, который с февраля 2025 года находился в СИЗО за получение взятки, заключил контракт с Минобороны России.
Согласно судебным документам, чиновник смог добиться удовлетворения прошения о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу в связи его уходом на специальную военную операцию (СВО). В зону боевых действий Ионов уже отправился на этой неделе, передает РИА Новости.
До этого в зоне спецоперации погиб бывший заместитель губернатора ХМАО, курировавший региональную безопасность, Алексей Золотухин, о чем 21 июня сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.
Кроме того, недавно депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области 42-летняя Ангелина Подкопаева тоже погибла в зоне боевых действий. В январе 2026 года она заключила контракт с Минобороны РФ. У нее остались двое детей — 16-летний сын и 12-летняя дочь.