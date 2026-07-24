Бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов из СИЗО ушел на СВО

Кроме того, недавно депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области 42-летняя Ангелина Подкопаева тоже погибла в зоне боевых действий. В январе 2026 года она заключила контракт с Минобороны РФ. У нее остались двое детей — 16-летний сын и 12-летняя дочь.