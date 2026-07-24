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Из-за атак ВСУ часть Крыма осталась без света

Из-за ударов по энергообъектам часть Крыма осталась без электричества 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 24 июля, из-за ударов ВСУ по энергообъектам часть Крыма осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Киевский режим продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Часть населенных пунктов осталась без света.

«По-прежнему сложная обстановка с подачей электроэнергии на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма», — говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе действуют ограничения энергоснабжения. Свет отключают в зависимости от ситуации. Ремонт ведется круглосуточно.

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