Воют сирены. «Ракетная опасность» в Пермском крае 24 июля 2026: что известно

Утром в пятницу, 24 июля 2026 года, пока многие жители Пермского края ехали на работу, в регионе ввели «Ракетную опасность». В Перми объявили план «Ковёр» и закрыли аэропорт, в разных районах города раздался гул сирен. Последние новости о «Ракетной опасности» в Пермском крае, — в материале сайта perm.aif.ru.
Внимание!
Режим «Ракетная опасность» на территории Пермского края и план «Ковёр» радиусом 100 километров вокруг Перми были введены в 8:30. Практически сразу жители региона получили экстренные уведомления через официальное приложение МЧС России с предупреждением об угрозе.
В Перми после объявления тревоги зазвучали сирены. Наши читатели сообщили, что сигнал был слышен сразу в нескольких районах города. Кроме того, включили громкоговорители, через которые жителей предупредили о воздушной тревоге. Граждан призвали взять с собой необходимые вещи и проследовать в ближайшее укрытие.
«Сирены очень громко воют на Пролетарке. Я проснулась от этого звука. Не самое доброе утро. Говорят, по городу ещё звучат голосовые оповещения, но у нас их не было слышно», «Воют сирены в районе ДКЖ. Ещё и по громкоговорителю объявили тревогу, такое впервые слышу», — рассказали пермяки.
Задержка рейсов.
В 8:45 Росавиация сообщила о введении в Перми временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов. В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
После введения ограничений в аэропорту Перми были задержаны сразу несколько рейсов. Согласно онлайн-табло Большого Савино, с опозданием из краевой столицы вылетят самолёты в Москву (три рейса), Санкт-Петербург (два рейса), Анталью (два рейса), а также в Калининград и Нижневартовск.
Обратные рейсы в Пермь также задерживаются. С опозданием прибудут самолёты из Санкт-Петербурга (два рейса), Антальи (два рейса), Калининграда, Москвы и Махачкалы.
Обстановка в других регионах.
Наиболее серьёзные задержки коснулись рейсов авиакомпании «Победа» между Пермью и Санкт-Петербургом. Вылет и прилёт этих самолётов задерживаются почти на семь часов. Дело в том, что в ночь на 24 июля в Ленинградской области объявили режим «Беспилотная опасность». По данным губернатора региона Александра Дрозденко, силы ПВО сбили 50 беспилотников.
Губернатор Ленинградской области сообщил, что в результате падения беспилотника произошло возгорание на складе одного из популярных маркетплейсов. Пострадали три человека. Они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Также, в результате попадания БПЛА, зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики. Пострадавших людей нет», — рассказал Александр Дрозденко.
Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город также подвергся атаке беспилотников. По его словам, удар пришёлся по объектам гражданской инфраструктуры. На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Режим «Ракетная опасность» 24 июля вводили не только в Пермском крае, но и в соседних регионах. Аналогичные предупреждения действовали в Удмуртии и Татарстане. Кроме того, временные ограничения на работу аэропорта были введены в Кировской области.