Воют сирены. «Ракетная опасность» в Пермском крае 24 июля 2026: что известно

«Сирены очень громко воют на Пролетарке. Я проснулась от этого звука. Не самое доброе утро. Говорят, по городу ещё звучат голосовые оповещения, но у нас их не было слышно», «Воют сирены в районе ДКЖ. Ещё и по громкоговорителю объявили тревогу, такое впервые слышу», — рассказали пермяки.