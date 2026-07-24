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Из зоны паводка эвакуировали 409 свердловчан

В Свердловской области работают пять пунктов временного размещения.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области специалисты продолжают помогать жителям, находящимся в зоне паводка. Напомним, по данным 24 июля, затопленными остаются больше 3,7 тысячи домов и участков.

— С нарастающим итогом из зон риска эвакуированы 409 граждан, в том числе 98 детей. Экстренные службы региона продолжают обеспечивать безопасность граждан в пострадавших районах, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На текущий момент в регионе работают пять пунктов временного размещения. Расположены они в Ирбитском районе и самом Ирбите, Камышлове и Серовском МО. В ПВР сейчас проживают порядка 65 человек, в том числе 17 детей.

В двух территориях начались выплаты жителям, пострадавшим от паводка. Отмечается, что прием заявлений на оценку ущерба ведется в 35 муниципалитетах. Кроме того, жителям доставляют гуманитарную помощь. Так, за прошедшие сутки им передали 120 продуктовых наборов.

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