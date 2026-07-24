Житель Красноярска оборудовал наркоплантацию в арендованной квартире

Ранее мужчина уже отбывал наказание за незаконный сбыт наркотиков, однако на путь исправления, как можно догадаться, так и не встал. В ходе обыска квартиры с плантацией и по месту жительства рецидивиста полицейские изъяли восемь стеклянных банок с веществом растительного происхождения. Общий вес наркотического средства — около двух килограммов.