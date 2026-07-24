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Над регионами России за ночь сбили 571 БПЛА

Силы ПВО перехватили и уничтожили 571 беспилотник над регионами России в ночь на 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Силы ПВО перехватили и уничтожили 571 беспилотник над регионами России в ночь на 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны, по данным ведомства, сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

59 БПЛА сбили над Ленинградской областью. Власти Санкт-Петербурга заявили об атаке на гражданскую инфраструктуру, не уточнив, какие объекты были атакованы. Незадолго до этого Wildberries объявила о приостановке работы двух складов в Шушарах и Уткиной Заводи. Из-за ограничений на полеты в Пулково задержали свыше 50 рейсов.

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