Неизвестная инфекция убивает военнослужащих ВСУ: в одной из бригад уже 26 смертей

Ранее сдавшийся в плен замначальника украинской погранзаставы заявил, что во время эвакуации его подразделение попало под огонь собственного FPV-дрона и миномёта. После атаки командование отказалось присылать новую машину, а к утру сослуживцы ушли, оставив его и ещё одного тяжелораненого бойца в лесополосе.