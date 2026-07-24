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Водитель легковушки снес трубу в Вачском округе и был доставлен в больницу

Инцидент случился около 11:20 возле дома № 9 на улице Лесной — неподалёку от жилой застройки.

В Вачском округе случилось ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, 23 июля в селе Филинском произошла дорожная авария. Инцидент случился около 11:20 возле дома № 9 на улице Лесной — неподалёку от жилой застройки.

Водитель автомобиля «Хендай Элантра», 34‑летний мужчина, не смог удержать транспортное средство на траектории движения и допустил наезд на трубу, установленную у проезжей части.

Ранее 39 ДТП произошло с водителями-иностранцами в Нижегородской области.