Водитель легковушки снес трубу в Вачском округе и был доставлен в больницу

В Вачском округе случилось ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, 23 июля в селе Филинском произошла дорожная авария. Инцидент случился около 11:20 возле дома № 9 на улице Лесной — неподалёку от жилой застройки.
Водитель автомобиля «Хендай Элантра», 34‑летний мужчина, не смог удержать транспортное средство на траектории движения и допустил наезд на трубу, установленную у проезжей части.
Ранее 39 ДТП произошло с водителями-иностранцами в Нижегородской области.