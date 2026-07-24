Жительница Минусинска в последний момент обломила аферистов на миллион

Потом другой звонок и: «Вы говорили с мошенником, чтобы спасти ваши сбережения, нужно… и бла-бла-бла…» Женщина пока еще верила и даже установила на телефон специальное приложение для прямого общения. Аферист приказал ей снять со счета миллион рублей и ждать указаний. Но наутро бабушка проснуласть и поняла, с кем она общалась все это время.