Фургал выплатит компенсацию в 2 млн рублей дочери убитого бизнесмена

Напомним, Фургала взяли под стражу в июле 2020 года. Три года спустя экс-чиновника признали виновным в организации заказных убийств двух предпринимателей и покушении на третьего, за что он получил 22 года колонии. Позднее к этому добавился второй приговор — 25 лет за хищение почти двух миллиардов рублей из МСП Банка.