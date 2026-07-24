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РВБ: пострадавших на объектах WВ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет

Дроны ВСУ атаковали объекты WВ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ночью 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

На объектах WВ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при атаке дронов ВСУ ночью 24 июля никто не пострадал. Об этом сообщили в РВБ.

Между тем, ранее губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в результате попадания БПЛА ночью 24 июля произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека.

Позже Дрозденко сообщил, что всего над Ленинградской областью за ночь 24 июля было сбито 59 беспилотников ВСУ.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе утром 24 июля.

До этого сообщалось, что ночью 24 июля режим ракетной опасности введен в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в Чувашии и Татарстане.

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