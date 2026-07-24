РВБ: пострадавших на объектах WВ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет

На объектах WВ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при атаке дронов ВСУ ночью 24 июля никто не пострадал. Об этом сообщили в РВБ.
Между тем, ранее губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в результате попадания БПЛА ночью 24 июля произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека.
Позже Дрозденко сообщил, что всего над Ленинградской областью за ночь 24 июля было сбито 59 беспилотников ВСУ.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе утром 24 июля.
До этого сообщалось, что ночью 24 июля режим ракетной опасности введен в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, Тамбовской областях, а также в Чувашии и Татарстане.