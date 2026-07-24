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30-летнюю женщину задержали при закладке бомбы под автомобиль силовика в Москве

В Москве задержали 30-летнюю россиянку, которую подозревают в подготовке теракта против сотрудника органов безопасности. Женщину поймали в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль.

Источник: Life.ru

«ФСБ в Москве пресечена деятельность гражданки России 1996 г. р., причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемая связалась с иностранным куратором через Telegram и WhatsApp*. Она заявила о готовности участвовать в террористической деятельности. Взамен женщина якобы рассчитывала получить помощь с переездом на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. После этого ей поручили заложить СВУ под машину силовика. Довести задуманное до конца фигурантке не удалось — её задержали с поличным.

Сотрудники спецслужбы устанавливают обстоятельства подготовки атаки и возможных сообщников россиянки.

Ранее в Краснодарском крае суд вынес приговор инженеру предприятия топливно-энергетической отрасли по делу о шпионаже в пользу Украины. Фигурант получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 62-летний сотрудник самостоятельно установил контакт с представителем СБУ и на протяжении более года передавал ему служебные сведения.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

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