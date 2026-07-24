30-летнюю женщину задержали при закладке бомбы под автомобиль силовика в Москве

По данным ведомства, подозреваемая связалась с иностранным куратором через Telegram и WhatsApp*. Она заявила о готовности участвовать в террористической деятельности. Взамен женщина якобы рассчитывала получить помощь с переездом на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. После этого ей поручили заложить СВУ под машину силовика. Довести задуманное до конца фигурантке не удалось — её задержали с поличным.