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Baza: Моли сразу трех видов атакуют дачи и квартиры жителей России

Сразу три вида моли атакуют дачные участки и квартиры жителей России — насекомые «пожирают деревья» и могут вызвать аллергию у людей. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в Telegram-канале Baza.

Сразу три вида моли атакуют дачные участки и квартиры жителей России — насекомые «пожирают деревья» и могут вызвать аллергию у людей. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в Telegram-канале Baza.

В нескольких регионах страны активизировались тополевая, яблонная и черемуховая моль. Больше всего насекомых зафиксировано в Москве и Подмосковье, Ленинградской и Иркутской областях.

При этом в последнем регионе вредителями заселено около 79 процентов обследованных зеленых насаждений. Моль заразила черемуху, яблоню, рябину, сирень и по этой причине специалистам пришлось обработать более 50 тысяч деревьев.

По словам энтомологов, человеку стоит опасаться, только если в доме наблюдается массовое скопление моли, так как это насекомое может спровоцировать раздражение дыхательных путей.

Сами специалисты утверждают, что нашествие этих видов происходит не регулярно. Вспышку провоцирует жаркая погода, отсутствие обработки и уменьшение численности природных врагов, уточнили в публикации.

Жителей России также атакуют микроклещи. Этим летом россияне начали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы этих насекомых размером до двух миллиметров.