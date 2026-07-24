Baza: Моли сразу трех видов атакуют дачи и квартиры жителей России

Сразу три вида моли атакуют дачные участки и квартиры жителей России — насекомые «пожирают деревья» и могут вызвать аллергию у людей. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в Telegram-канале Baza.
В нескольких регионах страны активизировались тополевая, яблонная и черемуховая моль. Больше всего насекомых зафиксировано в Москве и Подмосковье, Ленинградской и Иркутской областях.
При этом в последнем регионе вредителями заселено около 79 процентов обследованных зеленых насаждений. Моль заразила черемуху, яблоню, рябину, сирень и по этой причине специалистам пришлось обработать более 50 тысяч деревьев.
По словам энтомологов, человеку стоит опасаться, только если в доме наблюдается массовое скопление моли, так как это насекомое может спровоцировать раздражение дыхательных путей.
Сами специалисты утверждают, что нашествие этих видов происходит не регулярно. Вспышку провоцирует жаркая погода, отсутствие обработки и уменьшение численности природных врагов, уточнили в публикации.
Жителей России также атакуют микроклещи. Этим летом россияне начали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы этих насекомых размером до двух миллиметров.