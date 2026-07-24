Подросток госпитализирован с ожогами 30% тела после ДТП с погибшими в Татарстане

Ранее в Татарстане сообщили, что с начала 2026 года в республике произошло шесть смертельных ДТП с участием детей. Причинами аварий стали, в том числе, переход в неположенном месте и несоблюдение правил перевозки в автомобилях. Власти призвали родителей внимательнее следить за безопасностью детей на дорогах.