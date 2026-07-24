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Подросток госпитализирован с ожогами 30% тела после ДТП с погибшими в Татарстане

Подросток 2010 года рождения оказался единственным выжившим при ДТП в Татарстане.

Источник: Комсомольская правда

Подростка госпитализировали с ожогами 30% тела после ДТП с шестью погибшими в Татарстане. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Авария произошла в Зеленодольске. Подросток 2010 года рождения оказался единственным выжившим. Его доставили в Зеленодольскую центральную районную больницу.

«По предварительной информации, все погибшие и пострадавший — жители Республики Марий Эл», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетние. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Ранее в Татарстане сообщили, что с начала 2026 года в республике произошло шесть смертельных ДТП с участием детей. Причинами аварий стали, в том числе, переход в неположенном месте и несоблюдение правил перевозки в автомобилях. Власти призвали родителей внимательнее следить за безопасностью детей на дорогах.

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