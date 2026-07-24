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СК завёл дело о теракте из-за атаки ВСУ по логистическому центру в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о после ночной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты Ленинградской области. Действия квалифицировали как террористический акт.

Источник: Life.ru

По данным следствия, удар был нанесён в ночь на 24 июля. Одной из целей стал логистический центр во Всеволожском районе. В деревне Новосаратовка после попадания дрона загорелись склады. Три человека получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу.

Городские службы приступили к ликвидации последствий атаки. Следователи и криминалисты осматривают места происшествий. Специалисты изымают фрагменты аппаратов и другие вещественные доказательства. По найденным обломкам назначат судебные экспертизы. СК намерен установить причастных к организации и исполнению налёта и дать их действиям уголовно-правовую оценку.

Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили уже 50 украинских беспилотников над Ленинградской областью. В регионе продолжают отражать атаку. Беспилотники также поразили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе в Петербурге.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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