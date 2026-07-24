Операция «Нелегальный мигрант» прошла в тепличных хозяйствах под Челябинском

В настоящее время организован комплекс мероприятий по установлению работодателя, допустившего правонарушения. За незаконное привлечение к труду иностранцев ему грозит штраф в размере до 800 тыс. рублей за каждого нелегального работника либо приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.