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Операция «Нелегальный мигрант» прошла в тепличных хозяйствах под Челябинском

Место действия — Аргаяшский округ.

Источник: dostup1.ru

На предмет законности пребывания в России и наличия документов, разрешающих трудовую деятельность, стражи порядка проверили иностранных граждан, задействованных для выращивания овощных культур.

«Пресечено 13 административных правонарушений. Так, четыре протокола составлено по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ), столько же — по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ и пять — по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности)», — прокомментировали видео в региональном Главке МВД.

В настоящее время организован комплекс мероприятий по установлению работодателя, допустившего правонарушения. За незаконное привлечение к труду иностранцев ему грозит штраф в размере до 800 тыс. рублей за каждого нелегального работника либо приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.