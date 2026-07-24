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Соколов: Ракета ВСУ ударила по предприятию на территории Кирова

Одно из предприятий на территории Кирова подверглось ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил глава региона Александр Соколов.

Одно из предприятий на территории Кирова подверглось ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил глава региона Александр Соколов.

— К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В этот же день в результате атаки украинских беспилотников на склады интернет-магазина Wildberries в Ленинградской области три человека получили ранения. Кроме того, произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино.

Помимо этого, 18 июля дроны ВСУ ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте погибли семь человек, еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.

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