Мужчина утонул на Байкале, катаясь на сапборде без спасательного жилета

В МЧС напоминают, что нельзя выходить на сапе без жилета и страховочного троса, кататься вдвоем на доске, рассчитанной на одного, заплывать на судовой ход, да еще и в нетрезвом виде. Ветер и течение на Байкале обманчивы, а вода ошибок не прощает.