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Мужчина утонул на Байкале, катаясь на сапборде без спасательного жилета

Трагедия случилась в районе Харанцов в Ольхонском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Двое мужчин вышли на воду на сапборде, но обратно вернулся только один. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.

— Очевидцы заметили, как один из них ушел под воду, и сразу обратились за помощью. Специалисты Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда обнаружили тело погибшего всего в метре от скалистого берега. Личность мужчины и точные обстоятельства сейчас выясняют полицейские. Причиной гибели стало грубое нарушение безопасности — на утонувшем не было спасательного жилета, — рассказывают в ведомстве.

В МЧС напоминают, что нельзя выходить на сапе без жилета и страховочного троса, кататься вдвоем на доске, рассчитанной на одного, заплывать на судовой ход, да еще и в нетрезвом виде. Ветер и течение на Байкале обманчивы, а вода ошибок не прощает.

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