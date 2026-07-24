Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетный удар больше часа угрожал Воронежской области утром 24 июля

В 4:44 в регионе заработали системы оповещения.

Источник: АиФ Воронеж

Больше часа Воронежская область находилась под угрозой ракетной атаки ранним утром 24 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.

В 4:44 в регионе заработали системы оповещения. Особый режим действовал до 5:49. Ни о каких происшествиях за этот период не сообщалось.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 571 украинский БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше