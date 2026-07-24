Ракетный удар больше часа угрожал Воронежской области утром 24 июля

Больше часа Воронежская область находилась под угрозой ракетной атаки ранним утром 24 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.
В 4:44 в регионе заработали системы оповещения. Особый режим действовал до 5:49. Ни о каких происшествиях за этот период не сообщалось.
По информации Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 571 украинский БПЛА самолетного типа.
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