Wildberries заявила об отсутствии пострадавших при ударе по складу в Ленобласти

В ночь на 24 июля регион атаковали 59 БПЛА. Склады Wildberries загорелись в деревне Новосаратовка на границе с Санкт-Петербургом после удара беспилотника, сообщал Александр Дрозденко. Три человека госпитализированы с травмами средней тяжести. Маркетплейс также сообщил о приостановке работы складов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.