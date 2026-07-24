В Москве задержали женщину при попытке подрыва сотрудника органов безопасности

Как сообщили в ЦОС, по заданию куратора женщина сперва транзитом через Турцию и Молдову выехала на Украину, где прошла инструктаж, затем вернулась в Россию, где забрала взрывное устройство из тайника на окраине Самары и прибыла в Москву для совершения теракта.