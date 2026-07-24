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В Черемхове спасли 6 человек при пожаре в пятиэтажке

Возгорание в квартире произошло из-за короткого замыкания удлинителя.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 22 июля в Черемхове в переулке Кооперативном загорелась квартира в пятиэтажном доме.

На место происшествия прибыли 7 пожарных и 3 единицы техники. До приезда спасателей из задымлённого подъезда самостоятельно выбрались 16 человек, ещё шестерых жильцов вывели по лестничным маршам с помощью специальных устройств.

Огонь на площади 0,5 квадратного метра потушили за две минуты. Как выяснили дознаватели, причиной возгорания стало короткое замыкание удлинителя, оставленного на полу в комнате.

— Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы, используйте только исправное электрооборудование, следите за состоянием проводки и не перегружайте электросеть. При пожаре звоните на номер 101, — напомнили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

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