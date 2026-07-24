Здание логистического центра загорелось в Твери после атаки БПЛА

В административном здании логистического центра в поселке Элеватор произошло возгорание после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.
Пострадавших, по словам господина Королева, нет. Сотрудники МЧС потушили пожар, на месте продолжают работать оперативные службы. «Проводятся мероприятия для дальнейшего обеспечения безопасности объекта», — написал глава региона в «Максе».
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