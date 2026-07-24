Соколов: ВСУ ударили ракетой по предприятию в Кирове, есть раненые

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили ракетой по предприятию в Кирове. При инциденте несколько человек получили ранения. Эту информацию сообщил Александр Соколов на своем канале в мессенджере «Макс».
Политик уточнил, что атака произошла ранним утром в пятницу, 24 июля. По его словам, все оперативные службы уже прибыли на место. Сейчас они занимаются ликвидацией последствий и оценивают нанесенный ущерб.
«Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь», — следует из публикации главы региона.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что украинская армия атаковала районы Крыма с помощью дронов. Все случилось в ночь на 23 июля. По данным главы региона Сергея Аксенова, в результате ударов погибли два человека, еще пятеро пострадали. Он добавил, что всем раненым была экстренно оказана медицинская помощь.