Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соколов: ВСУ ударили ракетой по предприятию в Кирове, есть раненые

ВСУ ударили ракетой по заводу в Кирове ранним утром 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили ракетой по предприятию в Кирове. При инциденте несколько человек получили ранения. Эту информацию сообщил Александр Соколов на своем канале в мессенджере «Макс».

Политик уточнил, что атака произошла ранним утром в пятницу, 24 июля. По его словам, все оперативные службы уже прибыли на место. Сейчас они занимаются ликвидацией последствий и оценивают нанесенный ущерб.

«Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь», — следует из публикации главы региона.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что украинская армия атаковала районы Крыма с помощью дронов. Все случилось в ночь на 23 июля. По данным главы региона Сергея Аксенова, в результате ударов погибли два человека, еще пятеро пострадали. Он добавил, что всем раненым была экстренно оказана медицинская помощь.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше