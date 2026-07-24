Соколов: ВСУ ударили ракетой по предприятию в Кирове, есть раненые

Ранее сайт KP.RU сообщал, что украинская армия атаковала районы Крыма с помощью дронов. Все случилось в ночь на 23 июля. По данным главы региона Сергея Аксенова, в результате ударов погибли два человека, еще пятеро пострадали. Он добавил, что всем раненым была экстренно оказана медицинская помощь.