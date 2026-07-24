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Задержанная в Москве за установку СВУ рассказала о подготовке теракта

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Задержанная в Москве при установке СВУ под машину сотрудника органов безопасности женщина дала признательные показания.

Источник: РИА "Новости"

«Я связалась с куратором из Украины. Я согласилась ему помогать, после чего он мне пообещал и моим детям постоянное место жительства в одной из стран Европы», — рассказала задержанная на видео, распространенном ЦОС ФСБ.

«Я поехала через Турцию в Молдову транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию, забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство, после чего я поехала в Москву. Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ», — заявила задержанная.