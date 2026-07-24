Задержанная в Москве за установку СВУ рассказала о подготовке теракта

«Я поехала через Турцию в Молдову транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию, забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство, после чего я поехала в Москву. Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ», — заявила задержанная.