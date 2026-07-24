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Губернатор Соколов сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове

Утром в Кирове одно из предприятий подверглось ракетной атаке, есть пострадавшие. На месте работают службы, губернатор Соколов напомнил о запрете на съемку и распространение кадров с места удара.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Утром одно из предприятий в Кирове подверглось ракетной атаке, в результате которой есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Соколов подчеркнул, что ситуация находится под контролем властей.

Губернатор также напомнил об действующем решении региональной антитеррористической комиссии, запрещающем публикацию фото- и видеоматериалов с места инцидента, а также распространение любой информации, позволяющей идентифицировать объект, его местоположение и характер повреждений. Соколов призвал жителей области воздерживаться от нарушений данного постановления.