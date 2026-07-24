Губернатор Соколов сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове

Утром одно из предприятий в Кирове подверглось ракетной атаке, в результате которой есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Соколов подчеркнул, что ситуация находится под контролем властей.
Губернатор также напомнил об действующем решении региональной антитеррористической комиссии, запрещающем публикацию фото- и видеоматериалов с места инцидента, а также распространение любой информации, позволяющей идентифицировать объект, его местоположение и характер повреждений. Соколов призвал жителей области воздерживаться от нарушений данного постановления.