Губернатор Соколов сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове

Губернатор также напомнил об действующем решении региональной антитеррористической комиссии, запрещающем публикацию фото- и видеоматериалов с места инцидента, а также распространение любой информации, позволяющей идентифицировать объект, его местоположение и характер повреждений. Соколов призвал жителей области воздерживаться от нарушений данного постановления.