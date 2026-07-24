В Прикамье суд взыскал часть стоимости обучения с выпускницы вуза

Завершив учебу, выпускница не трудоустроилась в закрепленной больнице и тем самым нарушила возложенные на нее по договору обязательства. Суд постановил взыскать с нее часть средств, потраченных на ее обучение в размере 112 800 рублей в пользу регионального минздрава.