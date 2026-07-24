В Прикамье суд взыскал часть стоимости обучения с выпускницы вуза

В Прикамье в суд обратилось региональное министерство здравоохранения с требованием взыскать с выпускницы медицинского вуза денежные средства, потраченные на ее обучение.
Как пояснили в Пермском краевом суде, ответчица заключила трехсторонний договор целевого обучения с ГБУЗ Пермского края «Лысьвенская больница» и региональным минздравом.
Девушка взяла на себя обязательства освоить специальность «Лечебное дело» в пермском медицинском вузе, а далее отработать не менее трех лет участковым врачом-терапевтом в больнице.
Завершив учебу, выпускница не трудоустроилась в закрепленной больнице и тем самым нарушила возложенные на нее по договору обязательства. Суд постановил взыскать с нее часть средств, потраченных на ее обучение в размере 112 800 рублей в пользу регионального минздрава.