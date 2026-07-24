Ким: Часть товаров на складах Wildberries удалось сохранить после атак

Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким сообщила в своем Telegram-канале об атаках на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить.
По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет.
«Благодарю наших сотрудников, наших героев — на всех складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты», — написала Ким.
Она добавила, что совместно с профильными службами ведутся работы по устранению последствий.
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