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Ким: Часть товаров на складах Wildberries удалось сохранить после атак

Татьяна Ким сообщила, что сотрудники оперативно эвакуировали склады после атак на логистические центры в Санкт-Петербурге и Симферополе.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким сообщила в своем Telegram-канале об атаках на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить.

По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет.

«Благодарю наших сотрудников, наших героев — на всех складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты», — написала Ким.

Она добавила, что совместно с профильными службами ведутся работы по устранению последствий.

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