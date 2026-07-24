«Что под машиной?» ФСБ показала видео задержания москвички после закладки бомбы

По версии силовиков, фигурантка транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину. Там она прошла инструктаж по диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию. Затем куратор направил её к тайнику на окраине Самары. Забрав оттуда взрывное устройство, подозреваемая отправилась в Московский регион для организации покушения. Довести задуманное до конца ей не удалось. Оперативники задержали исполнительницу непосредственно возле машины предполагаемой цели.