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В воронежском селе в ДТП погибли мотоциклист и его пассажирка

Два человека погибли в аварии в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Ночью 23 июля в селе Озерки Бутурлиновского района Воронежской области произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, 32-летний местный житель, двигаясь на мотоцикле «ЕМС», при проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ГАЗ под управлением 30-летнего жителя Боброва. В результате столкновения транспортных средств водитель мотоцикла и 30-летняя пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте ДТП.

По факту аварии в ГИБДД организовали проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 72 ДТП, из которых 42 — в Воронеже. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек, 2 человека погибли.

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