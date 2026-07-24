В воронежском селе в ДТП погибли мотоциклист и его пассажирка

Ночью 23 июля в селе Озерки Бутурлиновского района Воронежской области произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, 32-летний местный житель, двигаясь на мотоцикле «ЕМС», при проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ГАЗ под управлением 30-летнего жителя Боброва. В результате столкновения транспортных средств водитель мотоцикла и 30-летняя пассажир получили смертельные травмы и погибли на месте ДТП.