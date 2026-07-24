Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС посмертно представили к госнаградам

«На прошлой неделе мы потеряли несколько наших работников [ЗАЭС]. В первую очередь хочется сказать об Александре Яковлеве, главном инженере, человеке, который прошел путь от рядового инженера до главного инженера, до главного человека по технической политике, по безопасности станции», — рассказал глава госкорпорации.