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СКР возбудил дело о теракте после украинских ударов по Ленинградской области

Мирные жители пострадали после атаки украинских БПЛА по логистическому объекту во Всеволожском районе Ленинградской области, их число уточняется, сообщила пресс-служба СКР. Ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК).

Мирные жители пострадали после атаки украинских БПЛА по логистическому объекту во Всеволожском районе Ленинградской области, их число уточняется, сообщила пресс-служба СКР. Ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК).

В ночь на 24 июля территорию региона атаковали 59 беспилотников. После удара БПЛА загорелись склады Wildberries в деревне Новосаратовка (Всеволожский район). Губернатор Александр Дрозденко сообщил о троих пострадавших: они госпитализированы с травмами средней тяжести.

Беспилотники также атаковали склады маркетплейса в Шушарах и Уткиной Заводи. В пресс-службе компании заверили, что пострадавших на этих объектах нет, а все сотрудники были оперативно эвакуированы. «Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий», — написала основательница Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.

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