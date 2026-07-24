Четыре рыбака пострадали при взрыве газовой смеси в палатке

Они поехали на водоем порыбачить, но начался дождь. Мужчины спрятались в палатке, внутри которой установили приспособление для приготовления пищи на туристическом газовом баллоне. Спустя небольшое время они почувствовали запах газа, но вместо проветривания решили зажигалкой подсветить себе место возможной утечки. Это вызвало мощный хлопок и пожар.