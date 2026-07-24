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Четыре рыбака пострадали при взрыве газовой смеси в палатке

Они получили ожоги первой и второй степени.

Четыре рыбака из Татарстана и Екатеринбурга пострадали при взрыве газовой смеси в палатке, сообщает ОТВ-Екатеринбург.

Они поехали на водоем порыбачить, но начался дождь. Мужчины спрятались в палатке, внутри которой установили приспособление для приготовления пищи на туристическом газовом баллоне. Спустя небольшое время они почувствовали запах газа, но вместо проветривания решили зажигалкой подсветить себе место возможной утечки. Это вызвало мощный хлопок и пожар.

Когда рыбаки пришли в себя, они увидели, что от палатки остался лишь металлический каркас, а поблизости лежал чехол из-под удочки. Мужчины госпитализированы в больницу Екатеринбурга с ожогами первой и второй степени.

Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности.

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