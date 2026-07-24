Пермская полиция нашла пропавшего в лесу старика, который уже не мог идти

Поисковики прочесывали тайгу, осматривали заброшенные постройки на краю деревень, куда мог укрыться от дождя старик. В ходе операции поступила информация, что пенсионер может находиться в районе деревни Трапезники. Розыскные группы выдвинулись туда. По лесным дорогам ездили полицейские машины с включенными маячками, через громкоговоритель называли фамилию пропавшего.