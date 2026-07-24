Пермская полиция нашла пропавшего в лесу старика, который уже не мог идти

В Кудымкарском районе полиция, спасатели и местные жители отыскали пенсионера, заблудившегося в тайге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
70-летний житель деревни Егорова ушел в лес за грибами и пропал. Его хватились только через три дня и сообщили об этом в полицию.
Поисковики прочесывали тайгу, осматривали заброшенные постройки на краю деревень, куда мог укрыться от дождя старик. В ходе операции поступила информация, что пенсионер может находиться в районе деревни Трапезники. Розыскные группы выдвинулись туда. По лесным дорогам ездили полицейские машины с включенными маячками, через громкоговоритель называли фамилию пропавшего.
Около девяти вечера спасатели услышали слабые крики в лесу, пошли на них и обнаружили заблудившегося пенсионера.
Оказалось, что у него отказали ноги и он буквально выползал к людям. Ночевал на лежанке из веток.
Мужчина был крайне истощен и его доставили в больницу. Сейчас он вне опасности.