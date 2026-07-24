Мошенники выманивали деньги у нижегородки под видом сотрудников госпиталя

В Богородском районе предотвратили попытку телефонного мошенничества. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Правоохранители Богородского района возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Злоумышленники пытались выманить у местной жительницы свыше 163 000 рублей.
Неизвестные позвонили женщине и, представившись сотрудниками госпиталя, заявили, что деньги нужны якобы для помощи её родственнику — военнослужащему. Однако гражданка вовремя распознала обман и прервала разговор.
Сейчас полицейские ведут розыск причастных к преступлению лиц, расследование продолжается.
В полиции напоминают: не следует переводить деньги по просьбам незнакомцев. При подозрительных звонках рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы — по номерам 02 или 102.
Ранее 11 уголовных дел о дропперстве завели за неделю в Нижегородской области.