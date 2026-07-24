Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка отдала мошенникам миллионы для «безопасного счета»

Собеседник выдал себя за сотрудника Росфинмониторинга и под предлогом защиты средств убедил женщину перевести накопления на якобы безопасный счёт.

Жительница Ворсмы лишилась пяти миллионов рублей из‑за действий аферистов. По информации пресс‑службы ГУ МВД по Нижегородской области, жертвой мошенников стала 61‑летняя женщина из Ворсмы.

В ходе расследования пенсионерка пояснила, что в летний период 2026 года ей поступил звонок от неизвестного лица. Собеседник выдал себя за сотрудника Росфинмониторинга и под предлогом защиты средств убедил женщину перевести накопления на якобы безопасный счёт.

Доверившись злоумышленнику, жительница Ворсмы выполнила серию переводов через банкоматы, расположенные в Нижнем Новгороде. В результате она потеряла пять миллионов рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее мошенники выманивали деньги у нижегородки под видом сотрудников госпиталя.