Нижегородка отдала мошенникам миллионы для «безопасного счета»

В ходе расследования пенсионерка пояснила, что в летний период 2026 года ей поступил звонок от неизвестного лица. Собеседник выдал себя за сотрудника Росфинмониторинга и под предлогом защиты средств убедил женщину перевести накопления на якобы безопасный счёт.