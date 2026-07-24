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СК возбудил дело о применении Киевом запрещённого оружия

Следственный комитет России продолжает расследовать масштабное уголовное дело о применении Киевом запрещённых средств и методов ведения войны. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Источник: Life.ru

«Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны», — сказал глава СК в интервью ТАСС.

Отдельно он напомнил о завершённом расследовании в отношении политического и военного руководства Украины. Фигурантам вменяют геноцид жителей Донбасса. Материалы сейчас рассматривает Верховный суд ДНР. Обвинение заочно предъявлено 41 человеку. По словам Бастрыкина, в результате действий обвиняемых погибли и получили ранения несколько тысяч мирных граждан. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Значительный ущерб нанесён экономике Донбасса.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.