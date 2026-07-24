СК возбудил дело о применении Киевом запрещённого оружия

Отдельно он напомнил о завершённом расследовании в отношении политического и военного руководства Украины. Фигурантам вменяют геноцид жителей Донбасса. Материалы сейчас рассматривает Верховный суд ДНР. Обвинение заочно предъявлено 41 человеку. По словам Бастрыкина, в результате действий обвиняемых погибли и получили ранения несколько тысяч мирных граждан. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Значительный ущерб нанесён экономике Донбасса.