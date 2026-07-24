Неизвестные вандалы осквернили памятники на нижегородском кладбище

В Воротынском округе зафиксирован акт вандализма на кладбище. В селе Красная Горка (Воротынский округ) неизвестные осквернили несколько могил. Об этом сообщили в «Кстати… “.
На одной из могил был вырван и разбит тяжёлый мраморный крест: местные жители, пришедшие навестить родственника, обнаружили его лежащим на земле. По словам очевидцев, конструкция была надёжно вкопана, а из‑за значительного веса извлечь её в одиночку невозможно — значит, вандализм совершён группой лиц, а не стал следствием погодных явлений.
Кроме того, злоумышленники заклеили чёрными лентами глаза на фотографиях усопших на ряде других захоронений. Потерпевшие отметили, что подобного на кладбище раньше не случалось.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, личности нарушителей пока не установлены.
Ранее новые камеры видеонаблюдения установили на трех нижегородских кладбищах.