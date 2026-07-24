Неизвестные вандалы осквернили памятники на нижегородском кладбище

На одной из могил был вырван и разбит тяжёлый мраморный крест: местные жители, пришедшие навестить родственника, обнаружили его лежащим на земле. По словам очевидцев, конструкция была надёжно вкопана, а из‑за значительного веса извлечь её в одиночку невозможно — значит, вандализм совершён группой лиц, а не стал следствием погодных явлений.